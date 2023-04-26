Китайскую делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса", возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

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Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на CNN.

В китайском МИД сообщили, что в планах Ли Хуэй посетить не только Украину, но и ряд других стран для проведения углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию конфликта.

Известно, что Ли занимал должность посла Китая в России с 2009 по 2019 год. В 2019 году российский диктатор Путин наградил Ли Орденом Дружбы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Си Цзиньпин отправит в Украину своих спецпредставителей. Глава КНР Си Цзиньпин принял решение отправить своих спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" относительно политического урегулирования "кризиса в Украине". решение войны".

Также "Комментарии" писали о том, что после разговора с Си Цзиньпином Зеленский уже принял первое важное решение. Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам президента, этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений.

Спикер президента Украины сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с главой КНР. Также стало известно, что Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования войны в стране.