Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу роли КНР в войне в Украине

Китай заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины выступает за мирные переговоры, а его позиция "очевидна для всех стран". Так в Пекине отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что украинцы не видят активную вовлеченность КНР в международные усилия по прекращению войны.

Китай ответил Зеленскому о роли КНР в войне. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга получила вопрос о роли КНР в попытках закончить войну в Украине. По ее словам, несмотря на то, что украинцы не видят вовлечённости, усилия Пекина по прекращению боевых действий последовательны и публичны.

"С самого начала "украинского кризиса" Китай стремится содействовать мирным переговорам и усилия Китая по прекращению боевых действий очевидны для всех стран", — сказала спикер МИД КНР.

На дополнительный вопрос, адресованы ли также России слова главы МИД Китая Ван И о недопустимости использования военного преимущества для нападений на другие государства, Мао Нин напомнила о четырех принципах, предложенных лидером КНР Си Цзиньпином.

" Глава КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, которые должны лежать в основе урегулирования "украинского кризиса", среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное восприятие законных обеспокоенностей всех стран и поддержка любых усилий, направленных на мирное урегулирование", — отметила Мао.

Представитель МИД Китая подчеркнула, что эта позиция Пекина неизменна и применяется ко всем международным конфликтам.

Отметим, что Пекин избегает прямой оценки действий РФ, а войну России против Украины называет "украинским кризисом".

