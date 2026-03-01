logo_ukra

Китай відреагував на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після атаки США
НОВИНИ

Китай відреагував на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після атаки США

МЗС Китаю різко розкритикувало удари США та Ізраїлю по Ірану після загибелі Алі Хаменеї.

1 березня 2026, 17:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай жорстко відреагував на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши про порушення суверенітету країни та норм міжнародного права. У Міністерство закордонних справ Китаю назвали удари США та Ізраїлю "неприйнятними" й закликали до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході.

Китай відреагував на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після атаки США

Очільник МЗС КНР Ван Ї. Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало заяву через смерть іранського лідера Алі Хаменеї внаслідок ракетного обстрілу США та Ізраїлю по Тегерану. У Пекіні вважають, що американсько-ізраїльська атака порушила міжнародні правила.

"Напад та вбивство Верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, потиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", — йдеться в повідомленні МЗС КНР.

У Пекіні також зауважили, що атаки відбулися на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної угоди, що, на думку китайської сторони, лише ускладнює дипломатичний процес. 

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив, що за ініціативи Китаю та Росії Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації в Ірані після атаки США та Ізраїлю.

"Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Напади, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорів між США та Іраном, відверте вбивство суверенного лідера та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними", — зазначили у МЗС Китаю.

В МЗС КНР додали, що Пекін "дуже стурбований" конфліктом на Близькому Сході, який може поширитися на інші країни регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакція Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану.

Також "Коментарі" писали, що президент Туреччини Реджеп Ердоган різко відреагував на атаку США та Ізраїлю по Ірану.



Джерело: https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202603/t20260301_11866721.shtml
