Китай відреагував на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після атаки США

Китай жорстко відреагував на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши про порушення суверенітету країни та норм міжнародного права. У Міністерство закордонних справ Китаю назвали удари США та Ізраїлю "неприйнятними" й закликали до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході.

Очільник МЗС КНР Ван Ї. Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало заяву через смерть іранського лідера Алі Хаменеї внаслідок ракетного обстрілу США та Ізраїлю по Тегерану. У Пекіні вважають, що американсько-ізраїльська атака порушила міжнародні правила.

"Напад та вбивство Верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, потиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", — йдеться в повідомленні МЗС КНР.

У Пекіні також зауважили, що атаки відбулися на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної угоди, що, на думку китайської сторони, лише ускладнює дипломатичний процес.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив, що за ініціативи Китаю та Росії Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації в Ірані після атаки США та Ізраїлю.

"Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Напади, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорів між США та Іраном, відверте вбивство суверенного лідера та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними", — зазначили у МЗС Китаю.

В МЗС КНР додали, що Пекін "дуже стурбований" конфліктом на Близькому Сході, який може поширитися на інші країни регіону.

