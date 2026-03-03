Китай відреагував на критику Зеленського щодо ролі КНР у війні в Україні

Китай заявив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України виступає за мирні переговори, а його позиція є "очевидною для всіх країн". Так у Пекіні відреагували на слова Володимира Зеленського про те, що українці не бачать активної залученості КНР до міжнародних зусиль із припинення війни.

Китай відповів Зеленському щодо ролі КНР у війні. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу отримала питання щодо ролі КНР у спробах закінчити війну в Україні. За її словами, попри те, що українці не бачать залученості, зусилля Пекіна щодо припинення бойових дій є послідовними та публічними.

"Від самого початку "української кризи" Китай прагне сприяти мирним переговорам і зусилля Китаю з припинення бойових дій очевидні для всіх країн", — сказала речниця МЗС КНР.

На додаткове питання, чи адресовані також Росії слова очільника МЗС Китаю Ван Ї про неприпустимість використання військової переваги для нападів на інші держави, Мао Нін нагадала про чотири принципи, запропоновані лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Голова КНР Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи, що мають лежати в основі врегулювання "української кризи", серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримка будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання", — зазначила Мао.

Речниця МЗС Китаю наголосила, що ця позиція Пекіну є незмінною та застосовується до всіх міжнародних конфліктів.

Зауважимо, що Пекін уникає прямої оцінки дій РФ, а війну Росії проти України називає "українською кризою".

