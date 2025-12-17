Китай отреагировал на намерения ЕС использовать замороженные активы России

Официальный Пекин воздерживается от комментариев по поводу возможного использования Европейским Союзом замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного займа, в то же время продолжая критиковать односторонние санкции, не одобренные ООН. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, сообщает корреспондент Укринформа.

Китай. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, может ли такой шаг ЕС повлиять на доверие Китая европейскому инвестиционному климату, дипломат подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против санкций, вводимых отдельными государствами на основе собственного законодательства и без мандата Совета Безопасности ООН. По его словам, подобные ограничения, по мнению КНР, противоречат нормам международного права.

Вместе с тем Го Цзякунь не дал прямую оценку планам Евросоюза по использованию замороженных активов России и фактически ушел от ответа на вопрос о возможных последствиях для финансовой системы ЕС. Он также не упомянул конкретно о самих активах и их потенциальном направлении в поддержку Украины.

Представитель МИД Китая подчеркнул, что позиция Пекина относительно так называемого "украинского кризиса" остается последовательной и неизменной. Китай, по его словам, выступает за скорейшее достижение справедливого, обязательного и устойчивого мирного соглашения между сторонами конфликта.

Кроме того, дипломат призвал все заинтересованные стороны способствовать формированию позитивной атмосферы и созданию благоприятных условий для мирных переговоров и политического урегулирования ситуации, подчеркнув, что шаги, которые могут усложнить диалог, не способствуют достижению мира.

