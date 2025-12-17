logo

BTC/USD

86933

ETH/USD

2926.98

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на намерения ЕС использовать замороженные активы России
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на намерения ЕС использовать замороженные активы России

В Пекине напомнили, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не одобренных Совбезом ООН

17 декабря 2025, 12:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Пекин воздерживается от комментариев по поводу возможного использования Европейским Союзом замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного займа, в то же время продолжая критиковать односторонние санкции, не одобренные ООН. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, сообщает корреспондент Укринформа.

Китай отреагировал на намерения ЕС использовать замороженные активы России

Китай. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, может ли такой шаг ЕС повлиять на доверие Китая европейскому инвестиционному климату, дипломат подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против санкций, вводимых отдельными государствами на основе собственного законодательства и без мандата Совета Безопасности ООН. По его словам, подобные ограничения, по мнению КНР, противоречат нормам международного права.

Вместе с тем Го Цзякунь не дал прямую оценку планам Евросоюза по использованию замороженных активов России и фактически ушел от ответа на вопрос о возможных последствиях для финансовой системы ЕС. Он также не упомянул конкретно о самих активах и их потенциальном направлении в поддержку Украины.

Представитель МИД Китая подчеркнул, что позиция Пекина относительно так называемого "украинского кризиса" остается последовательной и неизменной. Китай, по его словам, выступает за скорейшее достижение справедливого, обязательного и устойчивого мирного соглашения между сторонами конфликта.

Кроме того, дипломат призвал все заинтересованные стороны способствовать формированию позитивной атмосферы и созданию благоприятных условий для мирных переговоров и политического урегулирования ситуации, подчеркнув, что шаги, которые могут усложнить диалог, не способствуют достижению мира.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа запускает новую международную коалицию, направленную на сокращение влияния Китая в сфере редкоземельных элементов и высоких технологий, включая искусственный интеллект. Об этом сообщает Politico. Инициатива призвана укрепить контроль над критически важными минералами и ограничить технологическое превосходство Пекина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4070557-kitaj-utrimuetsa-vid-ocinok-namiriv-es-vikoristati-zamorozeni-aktivi-rosii.html
Теги:

Новости

Все новости