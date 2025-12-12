Трамп формує нову коаліцію для протистояння Китаю: хто до неї увійде

Адміністрація президента США Дональда Трампа запускає нову міжнародну коаліцію, спрямовану на скорочення впливу Китаю у сфері рідкісноземельних елементів та високих технологій, включаючи штучний інтелект. Про це повідомляє Politico. Ініціатива покликана зміцнити контроль над критично важливими мінералами та обмежити технологічну перевагу Пекіна.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, вже 12 грудня Вашингтон має намір підписати декларацію під назвою Pax Silica, яка об'єднає Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль. Ці країни стануть першими учасниками платформи, яка призначена для спільного вирішення проблем дефіциту доступу до стратегічних ресурсів. Надалі Білий дім розраховує розширити коло партнерів.

Заступник держсекретаря США з економічного зростання Джекоб Хелберг заявив, що Pax Silica є новою моделлю "коаліційної промислової політики" у сфері економічної безпеки. За його словами, досі не існувало міжнародного майданчика, де союзники могли б координувати підходи до розвитку економіки штучного інтелекту та конкуренції з Китаєм.

Хелберг наголосив, що коаліція також спрямована на стримування інфраструктурних проектів Пекіна в рамках ініціативи "Один пояс – один шлях". За його словами, об'єднані зусилля країн-учасниць мають позбавити Китай можливості купувати ключові порти, транспортні вузли та логістичні коридори, які Пекін використовує для розширення свого геополітичного впливу.

Підписання декларації відкриє одноденний саміт Pax Silica. В обговоренні візьмуть участь представники ЄС, Канади, Нідерландів та ОАЕ. Очікується, що делегати зосередяться на зміцненні співробітництва у сфері видобутку та переробки мінералів, а також створенні нових логістичних ланцюжків, які дозволять знизити залежність від китайського ринку.

