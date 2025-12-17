Китай відреагував на наміри ЄС використати заморожені активи Росії

Офіційний Пекін утримується від коментарів щодо можливого використання Європейським Союзом заморожених російських активів для надання Україні репараційної позики, водночас продовжуючи критикувати односторонні санкції, не схвалені ООН. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про те, чи може такий крок ЄС вплинути на довіру Китаю до європейського інвестиційного клімату, дипломат наголосив, що Пекін послідовно виступає проти санкцій, які запроваджуються окремими державами на основі власного законодавства та без мандата Ради Безпеки ООН. За його словами, подібні обмеження, на думку КНР, суперечать нормам міжнародного права.

Разом із тим Ґо Цзякунь не дав прямої оцінки планам Євросоюзу щодо використання заморожених активів Росії і фактично уникнув відповіді на питання про можливі наслідки для фінансової системи ЄС. Він також не згадав конкретно про самі активи та їх потенційне спрямування на підтримку України.

Речник МЗС Китаю підкреслив, що позиція Пекіна щодо так званої "української кризи" залишається послідовною та незмінною. Китай, за його словами, виступає за якнайшвидше досягнення справедливої, обов’язкової та стійкої мирної угоди між сторонами конфлікту.

Крім того, дипломат закликав усі зацікавлені сторони сприяти формуванню позитивної атмосфери та створенню сприятливих умов для мирних переговорів і політичного врегулювання ситуації, наголосивши, що кроки, які можуть ускладнити діалог, не сприяють досягненню миру.

