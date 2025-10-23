Китай отреагировал на новые санкции США и ЕС против РФ

Пекин осудил решение администрации США ввести новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В КНР заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Китай заявил, что выступает против недавних санкций, наложенных США на две крупнейшие российские нефтяные компании из-за войны Москвы в Украине. Пекин, который является одним из основных торговых партнеров России, заявил, что занимает нейтральную позицию относительно войны и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Отвечая на вопрос о новых санкциях США на ежедневной пресс-конференции в Пекине, представитель министерства иностранных дел Гуо Цзякунь заявил, что Китай не пересматривал своей позиции и он выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН"

В ответ на другой вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, что китайский президент Си Цзиньпин может иметь "большое влияние" на Путина в усилиях по прекращению войны, Гуо сказал, что "диалог и переговоры являются единственным реальным выходом из украинского кризиса".

На той же пресс-конференции Гуо раскритиковал санкции против России, согласованные в среду ЕС, которые касаются, в частности, китайских компаний, заявив, что Пекин "очень недоволен".

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником... Европейская сторона не имеет права делать безответственные заявления о нормальном обмене и сотрудничестве между китайскими и российскими предприятиями", — добавил он.

Гуо призвал Брюссель "прекратить делать проблему из Китая", пообещав, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".

