Россия Время вышло: военная машина Путина готовится к серьезному удару
Время вышло: военная машина Путина готовится к серьезному удару

Аналитики WSJ объяснили, почему военная машина Путина получит серьезный удар из-за новых санкций США

23 октября 2025, 11:57
Автор:
Кравцев Сергей

Санкции против возможности РФ продавать нефть и энергоресурсы значительно повлияют на экономику страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Время вышло: военная машина Путина готовится к серьезному удару

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Бывший сотрудник Белого дома и Министерства финансов, который сейчас работает в аналитическом центре Atlantic Council, Ким Донаван завил в интервью СМИ, что военная машина России подвергнется серьезному удару. Россияне уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит Путина сесть за стол переговоров. 

В то же время высокопоставленные европейские чиновники давно говорят, что усиление санкций против РФ заставит Кремль пойти на серьезные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. Известно, что сегодня, 23 октября, ЕС утвердил 19-й пакет мер, который тоже будет предусматривать запрет импорта сжиженного природного газа из России, начиная со следующего года.

Журналисты отмечают, важным также являются намерения ЕС предоставить Украине деньги в размере 200 миллиардов долларов из российских активов, замороженных в первые дни войны. 

"Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь Украине содержать вооруженные силы в течение следующих двух лет, чтобы убедить Кремль искать пути прекращения войны", — подытожили в WSJ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".




Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/bessent-u-s-to-impose-substantial-sanctions-on-russia-84132054?mod=hp_lead_pos3
