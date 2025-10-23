Китай відреагував на нові санкції США та ЄС проти РФ

Пекін засудив рішення адміністрації США запровадити нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу". У КНР заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві та не були схвалені Радою Безпеки ООН. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "The Guardian".

Китай. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Китай заявив, що виступає проти недавніх санкцій, накладених США на дві найбільші російські нафтові компанії через війну Москви в Україні. Пекін, який є одним із основних торгових партнерів Росії, заявив, що займає нейтральну позицію щодо війни та утримався від засудження повномасштабного вторгнення Москви до України у 2022 році.

Відповідаючи на запитання щодо нових санкцій США на щоденній прес-конференції в Пекіні, представник міністерства закордонних справ Гуо Цзякунь заявив, що Китай не переглядав своєї позиції і він виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН"

У відповідь на інше питання про заяву американського лідера Дональда Трампа, що китайський президент Сі Цзіньпін може мати "великий вплив" на Путіна у зусиллях припинення війни, Гуо сказав, що "діалог і переговори є єдиним реальним виходом з української кризи".

На тій же прес-конференції Гуо розкритикував санкції проти Росії, погоджені в середу ЄС, які стосуються, зокрема, китайських компаній, заявивши, що Пекін дуже незадоволений.

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її учасником... Європейська сторона не має права робити безвідповідальні заяви про нормальний обмін та співпрацю між китайськими та російськими підприємствами", — додав він.

Гуо закликав Брюссель "припинити робити проблему з Китаю", пообіцявши, що Пекін "вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".

Читайте також на порталі "Коментарі" — час вийшов: військова машина Путіна готується до серйозного удару.



