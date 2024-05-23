Китай отреагировал на обвинения Британии в поставках летального оружия РФ

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Ткачик Олеся
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на обвинения министра обороны Британии Гранта Шаппса в том, что Пекин поставляет России летальное оружие для ведения войны в Украине.
Ван Вэньбинь
Как подчеркнул китайский дипломат, такие обвинения являются не только безосновательными, но и безответственными. По его словам, министр оклеветал Китай.
При этом Ван Вэньбинь обвинил официальный Лондон в том, что это он поддерживает войну в Украине и "подливает масла в огонь". По его словам, якобы Британия в начале войны помешала Киеву подписать с Москвой так называемые мирные договоренности и прекратить войну.
При этом Вэньбинь добавил, что "очернение" его страны не сможет заменить пассивную позицию Великобритании в украинском вопросе и не решит внутренних острых проблем страны.
Своими заявлениями по поводу мирных договоренностей Китай фактически повторил российские пропагандистские методички. Известно, что в Кремле обвиняли Бориса Джонсона, который в то время возглавлял правительство Британии, что именно он помешал подписанию мирных договоренностей между Россией и Украиной. Сам Джонсон не раз опровергал эту информацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Британии Грант Шаппс обвинил Китай в том, что он передает РФ летальное оружие для ведения войны в Украине.
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