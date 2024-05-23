Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на обвинения министра обороны Британии Гранта Шаппса в том, что Пекин поставляет России летальное оружие для ведения войны в Украине.

Ван Вэньбинь

Как подчеркнул китайский дипломат, такие обвинения являются не только безосновательными, но и безответственными. По его словам, министр оклеветал Китай.

При этом Ван Вэньбинь обвинил официальный Лондон в том, что это он поддерживает войну в Украине и "подливает масла в огонь". По его словам, якобы Британия в начале войны помешала Киеву подписать с Москвой так называемые мирные договоренности и прекратить войну.

"Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта, но именно из-за обструкции со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся по сей день",

– заявил китайский дипломат.

При этом Вэньбинь добавил, что "очернение" его страны не сможет заменить пассивную позицию Великобритании в украинском вопросе и не решит внутренних острых проблем страны.

Своими заявлениями по поводу мирных договоренностей Китай фактически повторил российские пропагандистские методички. Известно, что в Кремле обвиняли Бориса Джонсона, который в то время возглавлял правительство Британии, что именно он помешал подписанию мирных договоренностей между Россией и Украиной. Сам Джонсон не раз опровергал эту информацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Британии Грант Шаппс обвинил Китай в том, что он передает РФ летальное оружие для ведения войны в Украине.



