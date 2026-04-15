Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия Ирану

В Китае отреагировали на обвинения в военной помощи Ирану и пригрозили США контрмерами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня в соцсети Х.

"Сообщения СМИ, которые обвиняют Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", — говорится в заявлении представителя КНР.

Также официальный представитель китайского МИД предупредил о возможном ответе Пекина на действия Вашингтона.

"Если США продолжат повышение тарифов против Китая на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами", — отметил спикер.

