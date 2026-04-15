logo

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия Ирану

Представитель китайского МИД предупредил о возможном ответе Пекина на действия Вашингтона

15 апреля 2026, 12:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Китае отреагировали на обвинения в военной помощи Ирану и пригрозили США контрмерами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня в соцсети Х.

Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия Ирану

Китай. Фото: из открытых источников

"Сообщения СМИ, которые обвиняют Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", — говорится в заявлении представителя КНР.

Также официальный представитель китайского МИД предупредил о возможном ответе Пекина на действия Вашингтона.

"Если США продолжат повышение тарифов против Китая на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами", — отметил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — США столкнулись с новой реальностью глобальной экономики, где привычные инструменты давления больше не гарантируют успех. За последний год Вашингтон дважды оказался в уязвимом положении: сначала Китай использовал доминирование в сфере редкоземельных металлов, а затем Иран фактически парализовал мировые энергопотоки, перекрыв Ормузский пролив.                                                             

Как отмечает The Washington Post, ранее Соединенные Штаты обладали почти монополией на экономическое принуждение, ограничивая доступ к доллару и технологиям. Однако с ослаблением веры в глобализацию страны начали воспринимать торговлю как инструмент давления. В ответ ведущие экономики – от США до Европы и Китая – ускорили инвестиции в стратегические отрасли и критически важное производство.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно перемирие: Китай заявил о новой инициативе с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/SpoxCHN_LinJian/status/2044281030950154658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2044281030950154658%7Ctwgr%5E478e79c530bdfa56bf0cc604e2e0321087413371%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Firan-war-latest-
Теги:

Новости

Все новости