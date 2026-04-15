logo_ukra

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Китай відреагував на звинувачення у постачанні зброї Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай відреагував на звинувачення у постачанні зброї Ірану

Представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона

15 квітня 2026, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Китаї відреагували на звинувачення у військовій допомозі Ірану та пригрозили США контрзаходами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві представника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня у соцмережі Х.

Китай. Фото: з відкритих джерел

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", — йдеться у заяві представника КНР.

Також офіційний представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона.                 

"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на основі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", — зазначив речник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США зіткнулися з новою реальністю глобальної економіки, де звичні інструменти тиску більше не гарантують успіху. За останній рік Вашингтон двічі опинився у вразливому становищі: спочатку Китай використав домінування у сфері рідкісноземельних металів, а потім Іран фактично паралізував світові енергопотоки, перекривши Ормузьку протоку.                        

Як зазначає The Washington Post, раніше Сполучені Штати мали майже монополію на економічний примус, обмежуючи доступ до долара та технологій. Проте з ослабленням віри у глобалізацію країни почали сприймати торгівлю як інструмент тиску. У відповідь провідні економіки – від США до Європи та Китаю – прискорили інвестиції у стратегічні галузі та критично важливе виробництво.

Також видання "Коментарі" повідомляло – потрібне перемир'я: Китай заявив про нову ініціативу з Росією.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/SpoxCHN_LinJian/status/2044281030950154658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2044281030950154658%7Ctwgr%5E478e79c530bdfa56bf0cc604e2e0321087413371%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Firan-war-latest-
Теги:

Новини

Всі новини