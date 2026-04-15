Китай відреагував на звинувачення у постачанні зброї Ірану

У Китаї відреагували на звинувачення у військовій допомозі Ірану та пригрозили США контрзаходами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві представника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня у соцмережі Х.

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", — йдеться у заяві представника КНР.

Також офіційний представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона.

"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на основі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", — зазначив речник.

