Китай отреагировал на обвинения в поставке оружия в Россию

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Slava Kot
Китайский посол в Швейцарии Ван Шитин прокомментировал войну в Украине и возразил, что КНР стоит на чьей-то стороне в войне в Украине. По словам Шитина, Китай поддерживает идею мирного окончания войны в Украине.
Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин. Фото из открытых источников
Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин дал интервью местному изданию NZZ. В ходе разговора представителю КНР указали, что Китай, не усиливая давление на Россию, помогает ее агрессии против Украины.
Китайский посол говорит, что с начала войны лидер КНР Си Цзиньпин разговаривал с президентами Украины и России, а также поддерживает контакты с лидерами США, Франции и Германии. По словам Шитина, Китай стоит на стороне мирных переговоров по войне в Украине.
На вопрос, является ли Китай союзником России, Шитин напомнил заявление главы МИД Китая Ван И. В нем китайский политик заявил, что КНР способствует мирным переговорам, не добавляет масла в огонь и не снабжает летальным оружием стороны конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае ответили, готовы ли подтвердить свое участие на саммите мира в Швейцарии.
Также "Комментарии" писали, что Китай призвал собрать международную конференцию для разрешения войны в Украине.
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