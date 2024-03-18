Китай отреагировал на обвинения в поставке оружия в Россию

Китайский посол в Швейцарии Ван Шитин прокомментировал войну в Украине и возразил, что КНР стоит на чьей-то стороне в войне в Украине. По словам Шитина, Китай поддерживает идею мирного окончания войны в Украине.



Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин. Фото из открытых источников

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин дал интервью местному изданию NZZ. В ходе разговора представителю КНР указали, что Китай, не усиливая давление на Россию, помогает ее агрессии против Украины.

"Я считаю эту критику по отношению к Китаю неоправданной и очень несправедливой. С начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", — ответил Ван Шитин.

Китайский посол говорит, что с начала войны лидер КНР Си Цзиньпин разговаривал с президентами Украины и России, а также поддерживает контакты с лидерами США, Франции и Германии. По словам Шитина, Китай стоит на стороне мирных переговоров по войне в Украине.

"Китай активно продвигает мирные переговоры с начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир будет восстановлен в ближайшее время и будет быстро найдено объективное решение", – говорит китайский посол.

На вопрос, является ли Китай союзником России, Шитин напомнил заявление главы МИД Китая Ван И. В нем китайский политик заявил, что КНР способствует мирным переговорам, не добавляет масла в огонь и не снабжает летальным оружием стороны конфликта.

"Необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН. Кроме того, все стороны должны работать над прекращением войны. Мы должны поддержать Россию и Украину как можно быстрее возобновить прямой диалог, чтобы можно было постепенно деэскалировать ситуацию", — подытожил посол Китая в Швейцарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае ответили, готовы ли подтвердить свое участие на саммите мира в Швейцарии.

Также "Комментарии" писали, что Китай призвал собрать международную конференцию для разрешения войны в Украине.