Официальный Пекин верит, что Украине и России в ходе диалога удастся достичь длительного мирного соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Цзянь во время брифинга сделал представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, которого цитирует Le Figaro.

Китай. Фото: из открытых источников

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат переговоры с целью достижения справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, чтобы достичь политического урегулирования полномасштабной войны", — заявил представитель МИД КНР.

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Политик обращает внимание, что после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином президент Бразилии Лула да Силва улетел в Москву, чтобы убедить Путина на прекращении огня. Очевидно, это была общая инициатива Пекина и Бразилиа. Закончилось все унижением: бразильский президент даже не был принят Путиным – только телефонный разговор. Более тысячи километров полета – ради звонка.

"Это намек, что Китай принял позицию европейской коалиции и пытается остановить войну. Путин пренебрег этим сигналом, рассчитывая, что Пекин не решится на жесткие действия. Ответит ли Китай – пока непонятно, но атмосфера двусторонних отношений меняется", – отметил нардеп.

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