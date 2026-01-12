Китай отреагировал на посягательство Трампа на Гренландию

Официальный Пекин негативно высказался относительно заинтересованности США в Гренландии и призвал не использовать другие государства для достижения собственных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Китай. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несколько неожиданно, Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призывая их не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

"Арктика касается общих интересов международного сообщества", — сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Спикер отметила, что деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Мао также призвала к уважению прав и свобод всех стран по ведению законной деятельности в Арктике.

