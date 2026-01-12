logo

Китай отреагировал на посягательство Трампа на Гренландию
Китай отреагировал на посягательство Трампа на Гренландию

Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии

12 января 2026, 13:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Пекин негативно высказался относительно заинтересованности США в Гренландии и призвал не использовать другие государства для достижения собственных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Китай отреагировал на посягательство Трампа на Гренландию

Китай. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несколько неожиданно, Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призывая их не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

"Арктика касается общих интересов международного сообщества", — сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Спикер отметила, что деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Мао также призвала к уважению прав и свобод всех стран по ведению законной деятельности в Арктике.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай публично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможности свержения режима в Иране, в очередной раз отметив недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В Пекине заявили, что выступают против применения силы или угроз силой в международных отношениях.

Позицию Китая 12 января озвучила спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, которая выразила надежду, что иранское правительство и народ смогут преодолеть нынешний "кризис".

Также издание "Комментарии" сообщало – на 14 января запланирована встреча между представителями администрации президента США Дональда Трампа и чиновниками Дании, в ходе которой будет обсуждаться дальнейшая судьба Гренландии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на информированные источники.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/12/greenland-denmark-us-donald-trump-ukraine-russia-europe-latest-news-updates
