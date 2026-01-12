logo

Китай отреагировал на заявления Трампа свергнуть режим в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на заявления Трампа свергнуть режим в Иране

Пекин выступил против силового вмешательства США в Иран после заявлений Дональда Трампа.

12 января 2026, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай публично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможности свержения режима в Иране, в очередной раз отметив недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В Пекине заявили, что выступают против применения силы или угроз силой в международных отношениях.

Китай отреагировал на заявления Трампа свергнуть режим в Иране

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Позицию Китая 12 января озвучила спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, которая выразила надежду, что иранское правительство и народ смогут преодолеть нынешний "кризис".

"Мы всегда выступали против вмешательства во внутренние дела других стран и последовательно выступали за то, чтобы суверенитет и безопасность всех наций были полностью защищены международным правом", – заявила Нин.

Также пресс-секретарь МИД призвала увеличить усилия для достижения мира в регионе.

"Мы призываем все стороны делать больше усилий, способствующих миру и стабильности на Ближнем Востоке", – добавила Нин.

Заявление Пекина прозвучало после того, как Дональд Трамп сообщил журналистам, что его администрация рассматривает "очень убедительные варианты", включая возможное применение военной силы против Ирана. Президент США отметил, что получает "ежечасные" отчеты о ситуации и не исключил, что Тегеран приближается к "красной линии".

С конца прошлого года в Иране продолжаются масштабные протесты, охватившие ряд крупных городов. Сначала они были вызваны экономическим кризисом, падением национальной валюты и ростом стоимости жизни, однако быстро переросли в более широкое протестное движение против действующей власти. Несмотря на перебои с Интернетом, из Тегерана и других городов поступают видео массовых демонстраций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране резко возросло количество жертв во время массовых протестов.

Также "Комментарии" писали, что Иран резко отреагировал на угрозы Трампа. Каков будет ответ Тегерана.



Источник: https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1839513-20260112.htm
