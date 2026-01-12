logo_ukra

Китай відреагував на зазіхання Трампа на Гренландію

Китай розкритикував США за їх інтерес до Гренландії

12 січня 2026, 13:51
Кравцев Сергей

Офіційний Пекін негативно висловився щодо зацікавленості США у Гренландії та закликав не використовувати інші держави для досягнення власних цілей. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Guardian.

Китай відреагував на зазіхання Трампа на Гренландію

Китай. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, дещо несподівано Китай розкритикував США за їх інтерес до Гренландії, закликаючи їх не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.

"Арктика стосується спільних інтересів міжнародної спільноти", — сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Спікер зазначила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку у регіоні.

Мао також закликала до поваги права і свободи всіх країн щодо ведення законної діяльності в Арктиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай публічно відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливість повалення режиму в Ірані, вкотре наголосивши на неприпустимості іноземного втручання у внутрішні справи суверенних держав. У Пекіні заявили, що виступають проти застосування сили чи загроз силою у міжнародних відносинах.

Позицію Китаю 12 січня озвучила речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, яка висловила сподівання, що іранський уряд і народ зможуть подолати нинішню "кризу".

Також видання "Коментарі" повідомляло – на 14 січня заплановано зустріч між представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та чиновниками Данії, під час якої обговорюватиметься подальша доля Гренландії. Про це повідомляє CBS News із посиланням на інформовані джерела.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/12/greenland-denmark-us-donald-trump-ukraine-russia-europe-latest-news-updates
