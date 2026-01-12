Китай відреагував на зазіхання Трампа на Гренландію

Офіційний Пекін негативно висловився щодо зацікавленості США у Гренландії та закликав не використовувати інші держави для досягнення власних цілей. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Guardian.

Китай. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, дещо несподівано Китай розкритикував США за їх інтерес до Гренландії, закликаючи їх не використовувати інші країни як привід для досягнення власних інтересів.

"Арктика стосується спільних інтересів міжнародної спільноти", — сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Спікер зазначила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку у регіоні.

Мао також закликала до поваги права і свободи всіх країн щодо ведення законної діяльності в Арктиці.

