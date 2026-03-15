Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Китай отреагировал на просьбу Трампа отправить свои корабли на Ближний Восток

Китай призвал к прекращению боевых действий после заявления Трампа об отправке военно-морских сил в Ормузский пролив.

15 марта 2026, 07:20
Slava Kot

Китай отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, призвавшего ряд стран направить военно-морские силы на Ближний Восток для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. В Пекине заявили, что поддерживают стабильность в регионе, но не уточнили, планируют ли отправлять свои корабли.

Китай отреагировал на просьбу Трампа отправить свои корабли на Ближний Восток

Китайский дипломат. Фото: AFP

Дональд Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания присоединятся к международным усилиям по разблокированию морских путей в стратегически важном Ормузском проливе. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, потому на фоне военных действий с Ираном безопасность судоходства в этом районе имеет глобальное значение.

В ответ спикер китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай призывает к немедленному прекращению боевых на Ближнем Востоке.

"Как искренний друг и стратегический партнер стран Ближнего Востока Китай будет продолжать укреплять связь с соответствующими сторонами, включая стороны конфликта, и будет играть конструктивную роль в деэскалации и восстановлении мира", — говорится в заявлении китайского дипломата.

В Пекине не сообщили, планирует ли страна развертывать военно-морские силы в районе Ормузского пролива. Похожую позицию высказали и в Лондоне. Представитель Министерства обороны Великобритании сообщил, что страна сейчас проводит консультации с союзниками и партнерами относительно возможных шагов по обеспечению безопасности судоходства.

Таким образом, ни Китай, ни Великобритания пока не подтвердили готовности направить военные корабли в регион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин предлагал Трампу соглашение по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление.



