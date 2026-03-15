Китай відреагував на прохання Трампа відправити свої кораблі на Близький Схід

Китай відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який закликав низку країн направити військово-морські сили на Близький Схід для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. У Пекіні заявили, що підтримують стабільність у регіоні, але не уточнили, чи планують відправляти свої кораблі.

Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія долучаться до міжнародних зусиль з розблокування морських шляхів у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Через неї проходить значна частина світових постачань нафти, тому на тлі військових дій з Іраном безпека судноплавства в цьому районі має глобальне значення.

У відповідь речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що Китай закликає до негайного припинення бойових на Близькому Сході.

"Як щирий друг і стратегічний партнер країн Близького Сходу, Китай продовжуватиме зміцнювати зв’язок із відповідними сторонами, включаючи сторони конфлікту, і відіграватиме конструктивну роль у деескалації та відновленні миру", — йдеться в заяві китайського дипломата.

Водночас у Пекіні не повідомили, чи планує країна розгортати військово-морські сили в районі Ормузької протоки. Схожу позицію висловили і в Лондоні. Речник Міністерства оборони Великої Британії повідомив, що країна наразі проводить консультації з союзниками та партнерами щодо можливих кроків для забезпечення безпеки судноплавства.

Таким чином ні Китай, ні Велика Британія поки що не підтвердили готовності направити військові кораблі до регіону.

