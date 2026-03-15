logo_ukra

BTC/USD

71548

ETH/USD

2103.25

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Китай відреагував на прохання Трампа відправити свої кораблі на Близький Схід
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай відреагував на прохання Трампа відправити свої кораблі на Близький Схід

Китай закликав до припинення бойових дій після заяви Трампа про відправлення військово-морських сил в Ормузьку протоку.

15 березня 2026, 07:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який закликав низку країн направити військово-морські сили на Близький Схід для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. У Пекіні заявили, що підтримують стабільність у регіоні, але не уточнили, чи планують відправляти свої кораблі.

Китайський дипломат. Фото: AFP

Дональд Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія долучаться до міжнародних зусиль з розблокування морських шляхів у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Через неї проходить значна частина світових постачань нафти, тому на тлі військових дій з Іраном безпека судноплавства в цьому районі має глобальне значення.

У відповідь речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що Китай закликає до негайного припинення бойових на Близькому Сході.

"Як щирий друг і стратегічний партнер країн Близького Сходу, Китай продовжуватиме зміцнювати зв’язок із відповідними сторонами, включаючи сторони конфлікту, і відіграватиме конструктивну роль у деескалації та відновленні миру", — йдеться в заяві китайського дипломата.

Водночас у Пекіні не повідомили, чи планує країна розгортати військово-морські сили в районі Ормузької протоки. Схожу позицію висловили і в Лондоні. Речник Міністерства оборони Великої Британії повідомив, що країна наразі проводить консультації з союзниками та партнерами щодо можливих кроків для забезпечення безпеки судноплавства.

Таким чином ні Китай, ні Велика Британія поки що не підтвердили готовності направити військові кораблі до регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін пропонував Трампу угоду щодо Ірану.

Також "Коментарі" писали, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини