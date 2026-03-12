Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву: що сказав

Рубрики
Slava Kot
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив з першим публічним зверненням після свого призначення на посаду. Його заяву транслювали державні телеканали Ірану, а головними темами стали відносини з країнами регіону, роль США на Близькому Сході та внутрішня єдність іранського суспільства після смерті аятоли Алі Хаменеї.
Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел
У зверненні Хаменеї заявив, що Іран не розглядає сусідні держави як ворогів і прагне підтримувати з ними стабільні відносини. Водночас він розкритикував присутність американських військових баз у регіоні.
Також у зверненні верховного лідера Ірану наголошувалося, що питання контролю над Ормузькою протокою може залишатися важелем тиску Тегерана на США та Ізраїль.
Окрему частину промови Хаменеї присвятив внутрішній ситуації в Ірані. За його словами, "злочин проти людяності та проти дітей... не буде ігнорований".
56-річний Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером після загибелі свого батька, аятоли Алі Хаменеї, який очолював Іран майже 37 років. За офіційними повідомленнями, він загинув 28 лютого під час удару по Тегерану, внаслідок якого також загинули кілька членів його родини, зокрема донька, зять, онук та одна з невісток.
