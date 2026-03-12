Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву: що сказав

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив з першим публічним зверненням після свого призначення на посаду. Його заяву транслювали державні телеканали Ірану, а головними темами стали відносини з країнами регіону, роль США на Близькому Сході та внутрішня єдність іранського суспільства після смерті аятоли Алі Хаменеї.

Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел

У зверненні Хаменеї заявив, що Іран не розглядає сусідні держави як ворогів і прагне підтримувати з ними стабільні відносини. Водночас він розкритикував присутність американських військових баз у регіоні.

"Ми надсилаємо послання лідерам регіону та наголошуємо, що ми будемо мати добрі відносини з країнами навколо нас. Але існування американських баз у деяких з цих країн та використання цих баз для нападу на Іран не приносить користі регіону, і їх необхідно закрити. Як ми вже казали, ми не є ворогами країн навколо нас, і ми атакуємо лише бази цих американців", — сказав Хаменеї.

Також у зверненні верховного лідера Ірану наголошувалося, що питання контролю над Ормузькою протокою може залишатися важелем тиску Тегерана на США та Ізраїль.

Окрему частину промови Хаменеї присвятив внутрішній ситуації в Ірані. За його словами, "злочин проти людяності та проти дітей... не буде ігнорований".

"Це те, чим я ділюся з людьми, які втратили своїх близьких, бо я втратив батька і дружину. Моя сестра втратила дитину та чоловіка. Але те, що полегшує нам переносити всі ці труднощі, — це довіра до Божої благодаті. Запевняю всіх, що ми не ігноруватимемо той факт, що ми збираємося помститися нашим катам. Йдеться не лише про те, що вони вбили нашого верховного лідера, це стосується кожного, хто загинув під час нещодавньої війни", — сказав Хаменеї.

56-річний Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером після загибелі свого батька, аятоли Алі Хаменеї, який очолював Іран майже 37 років. За офіційними повідомленнями, він загинув 28 лютого під час удару по Тегерану, внаслідок якого також загинули кілька членів його родини, зокрема донька, зять, онук та одна з невісток.

