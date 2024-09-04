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Китай отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве

В Китае отреагировали на российский ракетный удар по Полтаве

сегодня, 16:12
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Slava Kot

Министерство иностранных дел КНР заявило, что позиция Китая относительно войны в Украине остается неизменной и заключается в скорейшем урегулировании конфликта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Китай отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве

Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь. Фото из открытых источников

Спикер МИД КНР отреагировал на жестокий удар России по учебному заведению в Полтаве, где было убито более 50 человек. В своем заявлении представитель МИД КНР традиционно называет российско-украинскую войну "украинским кризисом" и призвал к прекращению огня и остановке боевых действий.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" последовательна и четка. В интересах всех сторон как можно быстрее прекратить огонь, остановить боевые действия и искать политическое разрешение конфликта", — заявил спикер МИД КНР.

По словам китайского дипломата, всем сторонам конфликта следует избегать эскалации и пытаться политически закончить войну.

"Всем сторонам следует проявлять сдержанность, избегать действий, которые могут привести к обострению конфликта, и создавать условия, чтобы как можно быстрее прийти к политическому урегулированию кризиса", — добавили в китайском ведомости.

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины Китай провозглашает нейтралитет, избегая определения, кто является агрессором, а кто жертвой. Пекин не выражает осуждения ни относительно жестоких обстрелов российскими военными жилых домов и гражданской инфраструктуры в украинских городах, ни относительно успешных атак украинских Сил обороны на объекты в глубине России, обеспечивающие оккупационную армию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на ситуацию в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что после российского удара по Полтаве президент Латвии призвал изменить политику Запада по Украине




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