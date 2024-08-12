Китай отреагировал на ситуацию в Курской области

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Китая прокомментировало прорыв границы и вход украинских войск в Курскую область России. По заявлению представителя МИД КНР, Китай призывает придерживаться трех принципов деэскалации в войне.
Появилась реакция Китая на бои Курской области. Фото из открытых источников
Во время брифинга представителя МИД Китая призвали прокомментировать бои в Курской области, а также заявление Зеленского, в котором президент Украины указал, что Россия принесла войну в его страну, а теперь ощутила последствия этого. В МИД КНР заявили, что заметили развитие событий и позиция Китая в украинском вопросе "последовательная и четкая".
За день до официального сообщения МИД КНР зарубежный рупор пропаганды Китая издание Global Times назвало наступление ВСУ на Курскую область, как "обострение конфликта, разрушающего надежды на мирные переговоры".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил мнение о военной операции Украины в Курской области.
Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая пригрозила Украине жестким ответом из-за боев в Курской области и атаки по территории России.
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