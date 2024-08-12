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Китай отреагировал на ситуацию в Курской области

Китай призвал все стороны конфликта соблюдать три принципа деэскалации в войне в Украине.

сегодня, 08:25 comments1343
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало прорыв границы и вход украинских войск в Курскую область России. По заявлению представителя МИД КНР, Китай призывает придерживаться трех принципов деэскалации в войне.

Китай отреагировал на ситуацию в Курской области

Появилась реакция Китая на бои Курской области. Фото из открытых источников

Во время брифинга представителя МИД Китая призвали прокомментировать бои в Курской области, а также заявление Зеленского, в котором президент Украины указал, что Россия принесла войну в его страну, а теперь ощутила последствия этого. В МИД КНР заявили, что заметили развитие событий и позиция Китая в украинском вопросе "последовательная и четкая".

"Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширения поля боя, эскалации боевых действий и разжигания огня любой стороной. Мы будем продолжать поддерживать коммуникацию с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", — заявили в МИД КНР.

За день до официального сообщения МИД КНР зарубежный рупор пропаганды Китая издание Global Times назвало наступление ВСУ на Курскую область, как "обострение конфликта, разрушающего надежды на мирные переговоры".

"США разоблачили свою лицемерную двуликость, заявляя, что "сдерживают" использование американского оружия, с одной стороны, а с другой — потакая Киеву финансовой и военной поддержкой. В какой-то мере, атака на российские объекты является результатом того, что США подливают масла в огонь", — сказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил мнение о военной операции Украины в Курской области.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая пригрозила Украине жестким ответом из-за боев в Курской области и атаки по территории России.



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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/fyrbt/202408/t20240812_11470967.html
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