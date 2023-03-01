Китай критикует Евросоюз за запрет TikTok

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Slava Kot
Европейская комиссия и Совет ЕС решил запретить своим сотрудникам использовать популярную китайскую соцсеть TikTok из-за возможных опасений шпионажа со стороны Пекина. Китай отреагировал и подверг критике решения организаций Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Государственные учреждения ЕС запретили TikTok. Фото из открытых источников
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Правительства Запада все больше обеспокоены новыми доказательствами о технологическом шпионаже Китая с помощью социальных платформ, в частности TikTok. Поэтому Европейская комиссия, а вслед за ней Совет ЕС принял решение запретить китайское приложение на рабочих устройствах своих работников.
1 марта Китай официально отреагировал на запрещение TikTok от учреждений Евросоюза.
Запрещение использования приложения также относится к личным смартфонам, если работники учреждений используют на них рабочие программы. В общей сложности речь идет о 32 тыс. работниках Европейской комиссии и Совета ЕС.
Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Пекин высмеял санкция США в отношении китайских компаний, связанных с ПВК Вагнер
Также "Комментарии" писали о руководителе ЦРУ, который подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию, которое затем может быть использовано против Украины.
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