logo

BTC/USD

23702.93

ETH/USD

1651.61

LTC/USD

97.28

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай критикует Евросоюз за запрет TikTok
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай критикует Евросоюз за запрет TikTok

В ЕС и США растут опасения по поводу безопасности китайского приложения.

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Европейская комиссия и Совет ЕС решил запретить своим сотрудникам использовать популярную китайскую соцсеть TikTok из-за возможных опасений шпионажа со стороны Пекина. Китай отреагировал и подверг критике решения организаций Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Китай критикует Евросоюз за запрет TikTok

Государственные учреждения ЕС запретили TikTok. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Правительства Запада все больше обеспокоены новыми доказательствами о технологическом шпионаже Китая с помощью социальных платформ, в частности TikTok. Поэтому Европейская комиссия, а вслед за ней Совет ЕС принял решение запретить китайское приложение на рабочих устройствах своих работников.

1 марта Китай официально отреагировал на запрещение TikTok от учреждений Евросоюза.

"ЕС утверждает, что является наиболее открытым рынком в мире, но неоднократно принимал ограничительные меры во имя национальной безопасности, чтобы необоснованно подавлять компании из других стран", — критически высказалась спикер МИД Мао Нин на очередной пресс-конференции и добавила, что "такая практика ставит под угрозу доверие международного сообщества к бизнес-среде ЕС".

Запрещение использования приложения также относится к личным смартфонам, если работники учреждений используют на них рабочие программы. В общей сложности речь идет о 32 тыс. работниках Европейской комиссии и Совета ЕС.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Пекин высмеял санкция США в отношении китайских компаний, связанных с ПВК Вагнер

Также "Комментарии" писали о руководителе ЦРУ, который подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию, которое затем может быть использовано против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/beijing-slams-brussels-over-tiktok-ban/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!