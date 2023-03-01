Китай критикует Евросоюз за запрет TikTok

Европейская комиссия и Совет ЕС решил запретить своим сотрудникам использовать популярную китайскую соцсеть TikTok из-за возможных опасений шпионажа со стороны Пекина. Китай отреагировал и подверг критике решения организаций Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Государственные учреждения ЕС запретили TikTok. Фото из открытых источников

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Правительства Запада все больше обеспокоены новыми доказательствами о технологическом шпионаже Китая с помощью социальных платформ, в частности TikTok. Поэтому Европейская комиссия, а вслед за ней Совет ЕС принял решение запретить китайское приложение на рабочих устройствах своих работников.

1 марта Китай официально отреагировал на запрещение TikTok от учреждений Евросоюза.

"ЕС утверждает, что является наиболее открытым рынком в мире, но неоднократно принимал ограничительные меры во имя национальной безопасности, чтобы необоснованно подавлять компании из других стран", — критически высказалась спикер МИД Мао Нин на очередной пресс-конференции и добавила, что "такая практика ставит под угрозу доверие международного сообщества к бизнес-среде ЕС".

Запрещение использования приложения также относится к личным смартфонам, если работники учреждений используют на них рабочие программы. В общей сложности речь идет о 32 тыс. работниках Европейской комиссии и Совета ЕС.

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