КНР никогда не "раздувала огонь и не подпитывала пламя" российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает "The Guardian".

Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото: Getty Images

СМИ отмечает, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Мао подчеркнула, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. При этом она добавила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", — сказала Мао.

Заявление прозвучало после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный им глобальный мирный саммит.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце. Об этом сообщает "Reuters".

Сразу три проинформированных источника издания сообщили, что официальный Пекин отклонил приглашение, потому что не были выполнены условия участия.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия не оставляет попыток сорвать саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз "завел пластинку", что Китай якобы больше всего подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать и Москва, и Киев. Умалчивая при этом, что Китай всячески помогает России, за что не раз получил жесткую критику со стороны США. В свою очередь, Украина дает понять, что сорвать саммит мира, к которому готовы присоединиться почти 100 государств и международных организаций, стране-агрессору не удастся. Что может продемонстрировать саммит, что важно делать до и после него, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.







