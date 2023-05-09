Китай ответил на предложение Германии о решающей роли в прекращении войны в Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна будет поддерживать связи со всеми сторонами войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Анналена Бербок и Цинь Ган. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступавшая на совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой, заявила, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине как постоянный член Совбеза ООН.

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На это заявление отреагировал глава МИД Китая Цинь Ган, который сообщил, что его страна не будет прямо вмешиваться в войну между Украиной и Россией, но будет поддерживать связь со всеми сторонами, включая союзника Украины Германией.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна Китай не будет ни наблюдать за огнем с другого берега, ни подливать масла в огонь", — сказал Цинь.

Несмотря на такие заявления, в феврале Китай предложил мирный план для Украины по 12 пунктам, который раскритиковала администрация президента и украинские союзники. Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, поставляющих России подсанкционные товары.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на потенциальные санкции ЕС, которые будут применены из-за сотрудничества с Россией.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал об ожиданиях нового пакета санкций против России. Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга в Киеве раскрыла три основных пункта, которые будут в новом пакете санкций ЕС против России.