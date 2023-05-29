Китай ответил на "предложения" его спецпредставителя по украинским территориям

В Китае прокомментировали публикацию The Wall Street Journal, где говорилось, что их спецпредставитель Ли Хуэй якобы предлагал чиновникам из Европы план прекращения огня, позволяющий Кремлю сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями. Об этом сообщает CNN .

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"Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил свои контакты со всеми сторонами, и ни одна из них не указала, что специальный посланник Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal", — сказала спикер МИД Китая Мао Нин.

Кроме этого, представитель МИД добавила, что на встрече со сторонами, имеющими отношение к "украинскому кризису", Ли подробно осветил позицию Китая и "достиг большего международного консенсуса".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что уже побывавшее в Киеве европейское турне спецпредставителя правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэя может быть связано с попыткой представить представителям ЕС неприемлемые для Украины предложения, пишет американское издание The Wall Street Journal. А именно – прекратить боевые действия, признав за Россией оккупированные украинские территории.

В частности, Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который преподает, в частности, в США, поделился таким мнением, что, возможно, это лишь пробный шар. И увидев реакцию Киева и его союзников на Западе, Пекин сможет предложить какой-нибудь другой вариант мирного плана.

А директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала отмечает, что Китай настойчиво демонстрирует свое желание быть одним из главных геополитических игроков в мире. Пытается формировать повестку дня. И он явно вступает в противоречие с повесткой англосаксов

