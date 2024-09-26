Китай озвучил, какую помощь готов предоставить Украине в войне

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов оказать новую гуманитарную помощь Украине. Также китайский дипломат призвал к мирному диалогу Украину и Россию для окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел КНР Ван И в Нью-Йорке встретился с руководителем ОП Андреем Ермаком и главой МИД Украины Андреем Сибигой. Во время разговора с украинскими чиновниками Ван И заявил о готовности Китая оказать новую гуманитарную помощь.

"Китай внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями Украины", — сказал глава МИД КНР.

Ван И снова заявил, что в вопросе "украинского кризиса" — так в Китае называют войну в Украине, нужно двигаться к дипломатическому урегулированию и остановки боевых действий.

"Китай всегда выступал за мирное разрешение споров и за то, что все "горячие" вопросы должны решаться путем политического диалога. Мы никогда не участвуем в геополитических играх и не стремимся к личной выгоде", — сказал Ван И и добавил, что Китай готов сотрудничать с Украиной

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине и призвал все страны быть приверженными мирным переговорам, которые смогут закончить войну.

Также "Комментарии" писали о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он прокомментировал "мирный план" Китая и Бразилии. По словам Зеленского, Украина не примет план, не предусматривающий справедливый мир.