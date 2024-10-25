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Китай озвучил Путину свои пожелания по войне в Украине: что должна сделать РФ

Китай хочет, чтобы война в Украине не переросла в масштабный конфликт, и именно так должна действовать Россия

сегодня, 16:30
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Ткачик Олеся

Китай поддержал углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, об этом в эфире Freedom заявил академический директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий.

Китай озвучил Путину свои пожелания по войне в Украине: что должна сделать РФ

Си Цзиньпин

По его словам, без сомнений Пекин согласился на расширение военных связей между Россией и Северной Кореей. Вопрос лишь в том, говорит эксперт, насколько Китай вникает в детали этих договоренностей. В общем, считает он, без согласия Китая такое сотрудничество вряд ли бы состоялось.

"Пекин заинтересован посмотреть на результаты перехода таких красных линий. Пекин вполне получит интересные результаты использования северокорейских войск, согласования с российскими войсками и в целом по многим аспектам, связанным именно с использованием в Украине и испытанием определенных моделей возможного военного сотрудничества”, — подчеркнул эксперт.

По мнению Полегкого, Китай и дальше будет пытаться дистанцироваться от прямой поддержки конфликта, продолжая выступать за мирное разрешение всех международных споров. На это указывают последние заявления Китая в Казани.

Впрочем, добавляет эксперт, речь идет о привычной позиции Китая, выступающего за разрешение всех конфликтов мирным путем. Однако, по его мнению, было озвучено важное условие – Китай не желает, чтобы война в Украине переросла в масштабный конфликт. Пекин заинтересован в том, чтобы Россия продолжала свое участие на ограниченном уровне, что позволяет Китаю увеличить влияние на Россию и отвлекать ресурсы Запада, не получая значительных негативных последствий, подчеркнул эксперт.

Полегкий считает, что Китай в настоящее время наблюдает за результатами этого процесса, ожидая реакции западных государств. По его словам, громких заявлений со стороны Китая, вероятно, не будет, однако, в ответ на реакции США, Южной Кореи, Японии и других стран можно будет увидеть определенные изменения в позиции Пекина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пекине Си Цзиньпин озвучил правила "удушения" Украины.




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Источник: https://uatv.ua/uk/pekinu-tsikavo-podyvytysya-na-rezultaty-perehodu-chervonyh-linij-shhodo-vijskovogo-spivrobitnytstva-rf-z-pivnichnoyu-koreyeyu-analiz-polegkogo/
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