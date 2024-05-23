Китай передает РФ летальное оружие: что немедленно должна сделать

По всей видимости, во время своего визита в Китай российский диктатор Владимир Путин сумел договориться с президентом Китая Си Цзиньпином о поставках китайского летального оружия, отметил Александр Краев.

Путин и Си

По его словам, сейчас террористическая Россия активизировалась на фронте в Украине – начала наступление в Харьковской области и обострила боевые действия на других участках. Вероятно, кремлевский диктатор решил использовать последний шанс, бросить все силы в войну, чтобы потом начать переговоры с позиции силы, и в этом понадобилась помощь Китая. Очень вероятно, говорит эксперт, что Пекин решил помочь Кремлю воспользоваться этим последним шансом и предоставил ему летальное вооружение.

Как подчеркнул Краев, в этой ситуации Украина должна обращаться к Западу и напоминать ему об обещаниях, которые были предоставлены ранее. В этом контексте эксперт напомнил, что во время визита в Китай в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жесткую реакцию Соединенных Штатов, если Пекин начнет предоставлять Кремлю летальное вооружение. В частности, он угрожал Китаю санкциями. О чем-то похожем, говорит эксперт, заявляли и в Европейском Союзе.

То есть, подчеркивает политолог, сейчас Украина должна потребовать от своих западных партнеров сдержать слова и ввести против Китая жесткие экономические и политические санкции. Как убежден эксперт, Запад должен действовать немедленно и показать Пекину, что его сотрудничество с Россией будет иметь последствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил официальный Пекин в том, что он либо уже предоставляет, либо готовится предоставлять России летальное оружие для использования в войне против Украины.