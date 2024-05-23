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Китай передает РФ летальное оружие: что немедленно должна сделать

Китай, вероятно, поставляет РФ летальное оружие, отметил в эфире 24 канала политолог Александр Краев. При этом он ждет жесткой реакции Запада. По крайней мере США и ЕС обещали в таком случае наложить на КНР санкции

сегодня, 20:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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По всей видимости, во время своего визита в Китай российский диктатор Владимир Путин сумел договориться с президентом Китая Си Цзиньпином о поставках китайского летального оружия, отметил Александр Краев.

Китай передает РФ летальное оружие: что немедленно должна сделать

Путин и Си

По его словам, сейчас террористическая Россия активизировалась на фронте в Украине – начала наступление в Харьковской области и обострила боевые действия на других участках. Вероятно, кремлевский диктатор решил использовать последний шанс, бросить все силы в войну, чтобы потом начать переговоры с позиции силы, и в этом понадобилась помощь Китая. Очень вероятно, говорит эксперт, что Пекин решил помочь Кремлю воспользоваться этим последним шансом и предоставил ему летальное вооружение.

Как подчеркнул Краев, в этой ситуации Украина должна обращаться к Западу и напоминать ему об обещаниях, которые были предоставлены ранее. В этом контексте эксперт напомнил, что во время визита в Китай в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жесткую реакцию Соединенных Штатов, если Пекин начнет предоставлять Кремлю летальное вооружение. В частности, он угрожал Китаю санкциями. О чем-то похожем, говорит эксперт, заявляли и в Европейском Союзе.

То есть, подчеркивает политолог, сейчас Украина должна потребовать от своих западных партнеров сдержать слова и ввести против Китая жесткие экономические и политические санкции. Как убежден эксперт, Запад должен действовать немедленно и показать Пекину, что его сотрудничество с Россией будет иметь последствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил официальный Пекин в том, что он либо уже предоставляет, либо готовится предоставлять России летальное оружие для использования в войне против Украины.




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Источник: https://24tv.ua/kitay-mozhe-postachati-rosiyi-letalnu-zbroyu-yakoyu-bude-reaktsiya_n2560979
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Обсуждения

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я

сегодня, 20:28

Україна повинна оцінити збитки та виставити китаю рахунок, а якщо не заплатять ,то націоналізувати китайське в Україні, а якщо не вистачить забрати китайсье на африканському континенті, домовляючись з країнами -боржниками китая, які залюбки співпрацюватимуть з Україною, а не загарбниціким китаем. Не варто боятися китая, треба його наказувати, ане розбещувати, нехай теж воюють,якщо їм погано живеться.

Ігор

сегодня, 20:21

І в цей час Україна найбільший торгівельний партнер Китаю. Але з ним працює кошерний нарід, тому обмежувати себе повинні інші.


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