Китай переходит на строительство полностью атомных подводных лодок: что это значит

Военно-морские силы Китая начинают стратегический разворот в сторону полностью ядерного подводного флота. Об этом заявил руководитель разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс, сообщает Business Insider.

Атомные подводные лодки. Фото: из открытых источников

По его словам, Пекин отказывается от прежней модели, основанной преимущественно на дизель-электрических субмаринах, и ускоренно наращивает атомный компонент.

Сейчас в составе Военно-морские силы Китая более 60 подводных лодок, из которых как минимум 14 – с ядерной энергетической установкой, включая ударные и стратегические ракетоносцы. По прогнозам США, к 2027 году флот вырастет до 70 субмарин, а к 2035-му – до 80, причем половина из них будет атомной.

Среди новых платформ – субмарины класса "Чжоу", многоцелевые лодки типа 095 и стратегические ракетоносцы типа 096. Последние получат баллистические ракеты JL-4, способные поражать значительную часть территории США из защищенных районов патрулирования. Параллельно модернизируются дизель-электрические лодки класса "Юань" для увеличения автономности.

Китай инвестирует в три верфи, модернизирует инфраструктуру и совершенствует технологии ядерных реакторов. По оценке Брукса, это позволит ускорить строительство атомных подлодок и расширить военное присутствие КНР за пределами Первой островной цепи — вплоть до Арктики и Атлантики.

Дополнительно Пекин формирует сеть подводного наблюдения с использованием спутниковых буев, гидролокаторов и беспилотных аппаратов. Новые субмарины получат улучшенные реакторы, современные датчики, интегрированные системы вооружения и технологии снижения шумности, что может серьезно осложнить действия США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин усиливает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через Ормузский пролив. Об этом говорится в материале "Bloomberg".



