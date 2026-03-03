Китай вдруг начал давить на Иран: что происходит

Официальный Пекин усиливает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через Ормузский пролив. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Китай. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что высокопоставленные руководители газовой отрасли заявили, что Пекин за кулисами обращается к Тегерану с призывом не прибегать к действиям, которые могут дестабилизировать энергетические перевозки в регионе.

В настоящее время сообщается о по меньшей мере четырех поврежденных коммерческих судах.

Аналитики Bloomberg указывают, что Китай как крупнейший в мире импортер нефти и газа остается одной из самых уязвимых стран в случае эскалации в Персидском заливе.

Несмотря на наличие значительных запасов, почти половина импорта сырой нефти в КНР в декабре проходила транзитом через Ормузский пролив.

"Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе", — заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

По данным источников издания в энергетической отрасли, говоривших на условиях анонимности, Тегеран также просят не атаковать газовые объекты Катара.

Эта страна обеспечивает около 30% потребностей Китая в сжиженном природном газе, что делает стабильность поставок критически важной для второй по величине экономики мира.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.



