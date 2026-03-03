logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай вдруг начал давить на Иран: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай вдруг начал давить на Иран: что происходит

СМИ узнали о тайном давлении Китая на Иран

3 марта 2026, 15:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Пекин усиливает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через Ормузский пролив. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Китай вдруг начал давить на Иран: что происходит

Китай. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что высокопоставленные руководители газовой отрасли заявили, что Пекин за кулисами обращается к Тегерану с призывом не прибегать к действиям, которые могут дестабилизировать энергетические перевозки в регионе.

В настоящее время сообщается о по меньшей мере четырех поврежденных коммерческих судах.

Аналитики Bloomberg указывают, что Китай как крупнейший в мире импортер нефти и газа остается одной из самых уязвимых стран в случае эскалации в Персидском заливе.

Несмотря на наличие значительных запасов, почти половина импорта сырой нефти в КНР в декабре проходила транзитом через Ормузский пролив.

"Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе", — заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

По данным источников издания в энергетической отрасли, говоривших на условиях анонимности, Тегеран также просят не атаковать газовые объекты Катара.

Эта страна обеспечивает около 30% потребностей Китая в сжиженном природном газе, что делает стабильность поставок критически важной для второй по величине экономики мира.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости