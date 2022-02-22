Поддерживает Украину, но остается верен России: почему Китай не может определиться со своей позицией

Посланник Китая в ООН в понедельник, 21 февраля, призвал "все стороны" проявлять сдержанность и избегать "подкормки напряженности" в Украине, но не осудил признание Кремлем независимости двух регионов на востоке страны. Об этом сообщает The Guardian.

Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин - фото из открытых источников

По мере обострения кризиса в Украине, Пекин занимает сложную позицию, пытаясь сбалансировать углубление связей с Москвой и его практикуемую внешнюю политику устойчивой защиты государственного суверенитета.

В коротком заявлении на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник вечером посол Китая в ООН Чжан Цзюнь сказал, что Пекин приветствует и поощряет все усилия для дипломатического решения, добавив, что все проблемы следует рассматривать на "основах равенства".

"Ситуация в Украине является результатом многих сложных факторов. Китай всегда формирует собственную позицию в соответствии с сущностью дела. Мы считаем, что все страны должны разрешать международные споры мирными средствами в соответствии с целями и принципами Устава ООН", — сказал Чжан.

Ранее Китай призвал стороны, причастные к украинскому кризису, вернуться в Минские соглашения, ссылаясь на договоренности, достигнутые в 2014 и 2015 годах.

В комментарии в субботу, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван сказал, что "суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран следует уважать и защищать".

Несмотря на то, что Китай и Россия не являются военными союзниками, они выступают все более единственным фронтом против того, что они считают вмешательством Запада в дела и регионы.

В развернутом совместном заявлении, опубликованном 4 февраля после встречи между китайским лидером Си Цзиньпином и Путиным, Украина не упоминается, но считается, что Китай поддерживает центральное требование России к Западу, при этом обе стороны "против дальнейшего расширения НАТО".

Как сообщали ранее "Комментарии", вторжение России в Украину уже началось, поэтому Британия введет санкции против России , заявил высокопоставленный британский министр, когда премьер-министр Борис Джонсон возглавил экстренное совещание правительства по реагированию на кризис в Украине.

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