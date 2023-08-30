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Китай показал новую карту своей страны: Путину это может не понравиться

В КНР была выпущена официальная карта, где забрали часть территории Российской Федерации.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Официальная карта Китая, опубликованная на государственных порталах правительства, уже вызвала скандал в Индии. КНР включила спорный регион в состав Китая. Теперь оказалось, что Китай добавил часть российских территорий на свою карту.

Китай показал новую карту своей страны: Путину это может не понравиться

Китай на карте унес часть территорий России. Фото из открытых источников

Россия и Китай с середины 19 века оспаривают территорию острова Большой Уссурийский, расположенный на реке Амур и Уссури. Только в 2008 году Россия и Китай заключили соглашение, которым разделили остров пополам. Однако теперь оказалось, что китайцы присоединили Великий Уссурийский к КНР, пока на своих официальных картах.


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В пояснительной записке отмечается, что "карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира". Эта карта будет в будущем использоваться в различных медиа-материалах, включая новости, книги и рекламу.

Министерство иностранных дел России пока не комментирует эту информацию. Однако известно, что Владимир Путин посетит Китай в октябре в рамках первого зарубежного визита после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в военные исследователи из Китая открыли новую технологию, которая позволит использовать лазер как оружие. Таким образом, Китай может обогнать США, которым не удалось создать стабильное лазерное оружие.

Также "Комментарии" писали об индийском министре нефти, который рассказал, почему его страна и дальше будет покупать энергетические ресурсы у России, в том числе и нефть. По словам чиновника, Индия будет покупать нефть у любого, если ее цена будет самой дешевой.



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