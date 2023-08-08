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Китай поспешил оправдаться перед Россией за свое участие в саммите в Джидде

Китай "активно будет способствовать мирным переговорам", заверил министр иностранных дел

сегодня, 14:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пекин будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции относительно войны в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Китай поспешил оправдаться перед Россией за свое участие в саммите в Джидде

Министры иностранных дел Китая и РФ Ван И и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны также обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" и других международных и региональных проблем, представляющих общий интерес. 


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"Стороны также обменялись мнениями относительно украинского кризиса и других международных и региональных проблем, представляющих общий интерес. Ван И подчеркнул, что по украинскому кризису Китай будет отстаивать независимую и беспристрастную позицию, выступать объективно и рационально, активно способствовать мирным переговорам и искать политическое решение любого международного многостороннего события. Лавров отметил, что Россия согласна с позиционным документом Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, ценит и приветствует конструктивную роль Китая в этом вопросе", – информирует китайское внешнеполитическое ведомство. 

Отметим, во время встречи делегаций более 40 стран в Саудовской Аравии касательно обсуждения формулы мира Украины особое внимание было приковано к Китаю, который, судя по данным зарубежной прессы, не просто направил туда своих представителей, но и проявил определенный конструктив. Отсюда некоторые аналитики, в том числе, представители Института изучения войны (ISW), делают вывод, что разногласия между КНР и РФ по Украине усиливаются. Способствует этому еще и недавний дипломатический скандал между Москвой и Пекином, спровоцированный грубыми действиями пограничников РФ в отношении граждан КНР. При этом, хоть глава МИД Китая Ван И обсудил на днях с российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине, какой-либо явной смены позиции Пекина не просматривается. Как и в заявлении китайского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Что можно сказать о китайском факторе российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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