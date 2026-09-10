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Китай поставил Россию перед жестким выбором: какие переговоры зашли в тупик

Пекин добивается максимально дешевого газа, тогда как Москва рассчитывает на цену значительно выше - спор ставит под вопрос перспективы крупнейшего энергетического проекта

10 сентября 2026, 07:48
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Кравцев Сергей

Переговоры России и Китая о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" столкнулись с серьезными разногласиями по цене поставок. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, стороны пока не смогли найти компромисс.

Китай поставил Россию перед жестким выбором: какие переговоры зашли в тупик

Китай. Фото: из открытых источников

Главным камнем преткновения стала стоимость российского газа. По данным издания, Пекин стремится добиться цены, близкой к внутренним льготным тарифам в России. Китайская сторона рассчитывает платить около $50 за тысячу кубометров либо, как минимум, приблизиться к внутренним промышленным ценам – примерно $120-130.

Москва, в свою очередь, хочет ориентироваться на условия уже действующего газопровода "Сила Сибири-1". Средняя цена поставок газа по этому маршруту сейчас составляет около $258 за тысячу кубометров.

Разрыв между позициями сторон выглядит существенным. Для сравнения, до начала полномасштабной войны России против Украины цена российского газа для европейских покупателей превышала $420 за тысячу кубометров.

"Сила Сибири-2" должна соединить российские месторождения на Ямале с китайским рынком через территорию Монголии. Проект предусматривает возможность поставок до 50 млрд кубометров газа ежегодно.

Однако именно зависимость России от китайского рынка может усиливать переговорные позиции Пекина. Эксперты считают, что у Китая сейчас нет необходимости торопиться с окончательным решением по проекту, особенно если Москва готова добиваться выгодных для себя условий.

На позицию Пекина может влиять и ситуация на мировом энергетическом рынке. Риски вокруг Ормузского пролива заставляют Китай уделять больше внимания надежности и диверсификации поставок энергоносителей.

В результате газовый проект, который Москва рассматривает как важнейшее направление переориентации экспорта с европейского рынка на азиатский, столкнулся с жестким торгом. Пока Россия и Китай по-разному оценивают главный вопрос – сколько именно Пекин должен платить за российский газ.

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Источник: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3366888/power-siberia-2-pipeline-talks-stall-over-china-russia-price-dispute-sources
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