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Китай поставив Росію перед жорстким вибором: які переговори зайшли у глухий кут

Пекін досягає максимально дешевого газу, тоді як Москва розраховує на ціну значно вищу - суперечка ставить під питання перспективи найбільшого енергетичного проекту

10 вересня 2026, 07:48
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Кравцев Сергей

Переговори Росії та Китаю про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" зіткнулися із серйозними розбіжностями щодо ціни поставок. Як повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, сторони поки що не змогли знайти компроміс.

Китай поставив Росію перед жорстким вибором: які переговори зайшли у глухий кут

Китай. Фото: з відкритих джерел

Головним каменем спотикання стала вартість російського газу. За даними видання, Пекін прагне досягти ціни, близької до внутрішніх пільгових тарифів у Росії. Китайська сторона розраховує платити близько $50 за тисячу кубометрів або як мінімум наблизитися до внутрішніх промислових цін — приблизно $120-130.

Москва, у свою чергу, хоче орієнтуватися на умови газопроводу "Сила Сибіру-1", що вже діє. Середня ціна постачання газу цим маршрутом зараз становить близько $258 за тисячу кубометрів.

Розрив між позиціями сторін виглядає суттєвим. Для порівняння, на початок повномасштабної війни Росії проти України ціна російського газу для європейських покупців перевищувала $420 за тисячу кубометрів.

"Сила Сибіру-2" має з'єднати російські родовища на Ямалі з китайським ринком через територію Монголії. Проект передбачає можливість постачання до 50 млрд кубометрів газу щорічно.

Проте, саме залежність Росії від китайського ринку може посилювати переговорні позиції Пекіна. Експерти вважають, що у Китаю зараз немає необхідності поспішати з остаточним рішенням щодо проекту, особливо якщо Москва готова добиватися вигідних для себе умов.

На позиції Пекіна може впливати і ситуація на світовому енергетичному ринку. Ризики навколо Ормузької протоки змушують Китай приділяти більше уваги надійності та диверсифікації постачання енергоносіїв.

Внаслідок цього газовий проект, який Москва розглядає як найважливіший напрямок переорієнтації експорту з європейського ринку на азіатський, зіткнувся з жорстким торгом. Поки що Росія та Китай по-різному оцінюють головне питання – скільки саме Пекін має платити за російський газ.

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Джерело: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3366888/power-siberia-2-pipeline-talks-stall-over-china-russia-price-dispute-sources
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