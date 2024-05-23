Китай поставляет России все виды вооружения: как это возможно

Китай действительно поставляет террористической России оружие, однако не на прямую, считает Роман Свитан. По его словам, речь идет абсолютно обо всем спектре вооружения, начиная от квадроциклов и завершая ракетами и снарядами, а также минами.

Путин и Си

Военный эксперт подчеркнул, что все поставки осуществляются через Северную Корею. То есть, говорит эксперт, сначала все эти виды вооружения Китай перебрасывает в Северную Корею, а уже оттуда они уходят в Россию под видом "помощи" из КНДР.

Как отметил Свитан, в Северной Корее все это китайское оружие грузят в вагоны, и оно по железной дороге направляется 10 000 километров в террористическую Россию. То есть, подчеркнул эксперт, китайское оружие попадало в РФ путем реэкспорта.

Кроме того, добавил Свитан, Китай передает России необходимые комплектующие для производства оружия. Поставки отлажены через "прокладки". Механизмы этих поставок, как считает Свитан, были обсуждены кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил официальный Пекин в том, что он либо уже предоставляет, либо готовится предоставлять России летальное оружие для использования в войне против Украины. Более того, по его словам, разведки Британии и Соединенных Штатов имеют прямые доказательства того, что Кремль таки уже получает это летальное оружие от Китая. Как отметил Шаппс, такие действия Китая являются "значительным развитием событий".

При этом министр обороны отметил нечестную позицию Китая, который уверял, что не поддерживает Россию в его захватнической войне и, якобы, сохраняет нейтралитет.