logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай построил тайную военную базу в неожиданном месте: как она выглядит (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай построил тайную военную базу в неожиданном месте: как она выглядит (ВИДЕО)

База в Таджикистане построена на месте бывшего советского форпоста

11 июля 2024, 17:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








Китай построил секретную военную базу в Таджикистане, о чем свидетельствуют данные спутниковой съемки, опубликованные британской газетой The Telegraph. База расположена на месте бывшего советского форпоста на высоте почти 4000 метров вблизи поселка Шаймак в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Китай построил тайную военную базу в неожиданном месте: как она выглядит (ВИДЕО)

Китай расширяет свое влияние в Таджикистане (фото из открытых источников)

Согласно материалу, Китай опасается растущей угрозы безопасности со стороны управляемого Талибаном Афганистана, что и побудило к созданию этой базы. Китай и Таджикистан регулярно проводят совместные военные учения, в том числе вблизи секретной базы.

Этот объект включает обзорные башни и контингент войск из обеих стран, символизируя растущее влияние Китая в Таджикистане. Ни одна из стран официально не признала существование базы, но спутниковые снимки показывают постоянные темпы строительства с 2016 года, включая новые подъездные дороги к базе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай резко реагирует на декларацию НАТО . По итогам саммита НАТО в Вашингтоне было обнародовано совместное коммюнике, в котором все члены Альянса осуждают Китай и назвали его "решающим фактором" войны России против Украины. На это сообщение отреагировали в МИД КНР, где раскритиковали декларацию НАТО.

НАТО критикует Китай за "безграничное" партнерство с Россией и помощь Путину в войне против Украины, включая передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат ресурсами для оборонного сектора России.

Китай резко негативно отреагировал на текст декларации НАТО и указал, что саммит был "наполнен менталитетом холодной войны и воинственной риторикой".

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/07/10/china-secret-military-base-tajikistan-taliban-afghanistan/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости