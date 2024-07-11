Китай построил тайную военную базу в неожиданном месте: как она выглядит (ВИДЕО)



















Китай построил секретную военную базу в Таджикистане, о чем свидетельствуют данные спутниковой съемки, опубликованные британской газетой The Telegraph. База расположена на месте бывшего советского форпоста на высоте почти 4000 метров вблизи поселка Шаймак в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Китай расширяет свое влияние в Таджикистане (фото из открытых источников)

Согласно материалу, Китай опасается растущей угрозы безопасности со стороны управляемого Талибаном Афганистана, что и побудило к созданию этой базы. Китай и Таджикистан регулярно проводят совместные военные учения, в том числе вблизи секретной базы.

Этот объект включает обзорные башни и контингент войск из обеих стран, символизируя растущее влияние Китая в Таджикистане. Ни одна из стран официально не признала существование базы, но спутниковые снимки показывают постоянные темпы строительства с 2016 года, включая новые подъездные дороги к базе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай резко реагирует на декларацию НАТО . По итогам саммита НАТО в Вашингтоне было обнародовано совместное коммюнике, в котором все члены Альянса осуждают Китай и назвали его "решающим фактором" войны России против Украины. На это сообщение отреагировали в МИД КНР, где раскритиковали декларацию НАТО.

НАТО критикует Китай за "безграничное" партнерство с Россией и помощь Путину в войне против Украины, включая передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат ресурсами для оборонного сектора России.

Китай резко негативно отреагировал на текст декларации НАТО и указал, что саммит был "наполнен менталитетом холодной войны и воинственной риторикой".



