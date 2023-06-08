Китай повторяет в СССР: новая опасность для США

Китай построит секретный прослушивающий центр на Кубе. Китайские шпионы еще никогда не располагались так близко к стратегическим объектам США, а когда Советский Союз попробовал нечто подобное, это закончилось мировым кризисом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Китай намерен прослушивать США. Фото из открытых источников

По информации американского издания, Китай и Куба достигли секретного соглашения по строительству центра прослушивания на острове. Китай согласился заплатить островной стране несколько миллиардов долларов за размещение оборудования и деятельности на территории Кубы.

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Таким образом, Китай сможет прослушивать ключевые американские объекты в юго-восточной части США, в частности это касается компаний, военных баз и движения флота.

Это не первый раз Китай пытается получить секретные данные Соединенных Штатов. США периодически задерживают китайских шпионов, которые посылают секретные данные в Пекин, в частности, речь идет о технологических разработках Соединенных Штатов и информации о китайских диссидентах на территории США.

Напомним, что в 1962 году СССР установил ядерные ракеты на Кубе. Американская разведка обнаружила такую деятельность и ввела блокаду для Кубы. Карибский кризис стал самой высокой точкой в Холодной войне между США и Советским Союзом. Впоследствии Хрущев и Кеннеди договорились, что СССР вывел ядерные ракеты с Кубы, а США из Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Китая на подрыв Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что посол США ожидает правильного выбора Китая в войне, которая происходит между Украиной и Россией.