logo

BTC/USD

26498.44

ETH/USD

1846.75

LTC/USD

88.10

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай повторяет в СССР: новая опасность для США
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай повторяет в СССР: новая опасность для США

Китай усиливает свой шпионаж за Соединенными Штатами. Пекин построит центр прослушивания вблизи США.

сегодня, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китай построит секретный прослушивающий центр на Кубе. Китайские шпионы еще никогда не располагались так близко к стратегическим объектам США, а когда Советский Союз попробовал нечто подобное, это закончилось мировым кризисом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Китай повторяет в СССР: новая опасность для США

Китай намерен прослушивать США. Фото из открытых источников

По информации американского издания, Китай и Куба достигли секретного соглашения по строительству центра прослушивания на острове. Китай согласился заплатить островной стране несколько миллиардов долларов за размещение оборудования и деятельности на территории Кубы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом, Китай сможет прослушивать ключевые американские объекты в юго-восточной части США, в частности это касается компаний, военных баз и движения флота.

Это не первый раз Китай пытается получить секретные данные Соединенных Штатов. США периодически задерживают китайских шпионов, которые посылают секретные данные в Пекин, в частности, речь идет о технологических разработках Соединенных Штатов и информации о китайских диссидентах на территории США.

Напомним, что в 1962 году СССР установил ядерные ракеты на Кубе. Американская разведка обнаружила такую деятельность и ввела блокаду для Кубы. Карибский кризис стал самой высокой точкой в Холодной войне между США и Советским Союзом. Впоследствии Хрущев и Кеннеди договорились, что СССР вывел ядерные ракеты с Кубы, а США из Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Китая на подрыв Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что посол США ожидает правильного выбора Китая в войне, которая происходит между Украиной и Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/cuba-to-host-secret-chinese-spy-base-focusing-on-u-s-b2fed0e0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!