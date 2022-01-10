Китай предложил Казахстану поддержку: почему власти обеспокоены ситуацией в соседней стране

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Карина Ожерельева
Китай готов расширить сотрудничество с "правоохранительными органами" соседнего Казахстана и помочь противостоять вмешательству "внешних сил". Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая в понедельник, 10 января, из-за насильственных протестов в центральноазиатской стране. Об этом сообщает Reuters.
Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Казахстане - Reuters
Эксперты говорят, что Китай беспокоится, что нестабильность в соседнем регионе может угрожать импорту энергоресурсов и проектам "Один пояс и путь", а также безопасности в западном регионе Синьцзян, который имеет 1770 км (1110 миль) границы с Казахстаном.
Китай был готов "совместно противостоять вмешательству и проникновению любых внешних сил", сказал Ван.
Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву, что Китай решительно выступает против любой иностранной силы, дестабилизирующей Казахстан.
Китай и Россия считают, что "цветные революции" – это восстания, спровоцированные Соединенными Штатами и другими западными государствами для смены режима.
Как сообщали ранее, президент России Владимир Путин заявил о победе в защите Казахстана от террористического восстания, которое, по его словам, поддерживается иностранными государствами, и пообещал лидерам других бывших советских государств, что возглавляемый Москвой альянс их тоже защитит.
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