Китай предложил Казахстану поддержку: почему власти обеспокоены ситуацией в соседней стране

Китай готов расширить сотрудничество с "правоохранительными органами" соседнего Казахстана и помочь противостоять вмешательству "внешних сил". Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая в понедельник, 10 января, из-за насильственных протестов в центральноазиатской стране. Об этом сообщает Reuters.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Казахстане - Reuters

"Недавние потрясения в Казахстане показывают, что ситуация в Центральной Азии все еще сталкивается с серьезными проблемами, и это еще раз доказывает, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в нашем регионе", — цитирует министерство Ван Тилеуберди.

Эксперты говорят, что Китай беспокоится, что нестабильность в соседнем регионе может угрожать импорту энергоресурсов и проектам "Один пояс и путь", а также безопасности в западном регионе Синьцзян, который имеет 1770 км (1110 миль) границы с Казахстаном.

Китай был готов "совместно противостоять вмешательству и проникновению любых внешних сил", сказал Ван.

Президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву, что Китай решительно выступает против любой иностранной силы, дестабилизирующей Казахстан.

Китай и Россия считают, что "цветные революции" – это восстания, спровоцированные Соединенными Штатами и другими западными государствами для смены режима.

Китай не хочет видеть расширение влияния США в Казахстане и Центральной Азии в результате этих беспорядков. Если цветная революция в соседней стране приведет к политической демократизации, это может побудить интеллектуальную элиту Китая, склоняющуюся к либеральным взглядам, попробовать что-нибудь подобное", – сказал Ли Минцзян, доцент Школы международных исследований С. Раджаратнама в Сингапуре.

Как сообщали ранее, президент России Владимир Путин заявил о победе в защите Казахстана от террористического восстания, которое, по его словам, поддерживается иностранными государствами, и пообещал лидерам других бывших советских государств, что возглавляемый Москвой альянс их тоже защитит.

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