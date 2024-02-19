Китай предложил Орбану «интересность» в отношениях и одержал победу в ЕС

Ван И сообщил, что Китай намерен углубить связи с Венгрией в области правоохранительной деятельности и безопасности, ведь две страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений. Глава МИД подчеркнул, что такие усилия станут "новой интересностью двусторонних отношений" в таких сферах, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Виктор Орбан получил новое предложение от Китая

По словам Ван И, новое сотрудничество также будет охватывать и развитие потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь".

Китайский министр уже провел встречу с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером, на которой подписал документы о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и безопасности.

По информации Reuters , пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой Китая в Европейском Союзе, поскольку ЕС взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира, несмотря на разногласия по правам человека, торговый дисбаланс и вторжение России в Украину.

Напомним, Венгрия усиливает свое сотрудничество с Россией и Китаем и неоднократно блокирует все пакеты санкции ЕС в отношении РФ. Кроме того, она выступает против членства Украины в Европейском Союзе и НАТО и блокирует оказание ей помощи.

Портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан и Путин во время встречи в Китае заговорили о сотрудничестве и "мире" в Украине. Переговоры российского президента и чиновника Венгрии проходили во время проведения форума "Один пояс — один путь". Хозяин Кремля отметил, что Венгрия никогда не выступала против РФ. При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена противостоять РФ. Глава правительства Венгрии добавил, что надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений, несмотря на военные преступления на территории Украины.