logo

BTC/USD

47831.16

ETH/USD

3809.07

LTC/USD

149.54

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости

Китай регулярно называет остров наиболее чувствительным вопросом в своих отношениях с Соединенными Штатами.

сегодня, 11:47
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Китай будет предпринимать "решительные меры", если Тайвань сделает шаги к независимости. Такое заявление сделал представитель Пекина в среду 29 декабря, добавив, что провокации и вмешательства извне Тайваня могут усилиться в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости

Люди с флагами Тайваня - фото из открытых источников

Китай утверждает, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, поэтому за последние два года усилило военное и дипломатическое давление, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет, разжигая гнев в Тайбэе и беспокойство в Вашингтоне.

Китай был готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем, но будет действовать радикально, если любые красные линии независимости будут пересечены, сказал на брифинге для СМИ Ма Сяогуан, спикер Управления по делам Тайваня.

"Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже прорвут любую красную линию, нам придется принять радикальные меры", — сказал Ма.

Тайвань стал ключевым фактором напряженных отношений между Китаем и Соединенными Штатами, важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия для острова, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.

Ма сказал, что провокации сил, выступающих за независимость, и "внешнее вмешательство" могут стать более "острыми и интенсивными" в ближайшие месяцы.

"В следующем году ситуация в Тайванском проливе станет более сложной и серьезной", – сказал Ма.

Пекин в течение последних месяцев отправлял неоднократные воздушные миссии над Тайваньским проливом, чтобы оказывать давление на Тайвань. В Тайване заявили, что не поддадутся угрозам.

Хотя Соединенные Штаты признают только один Китай, по закону они обязаны предоставить Тайваню средства для самообороны, и долгое время придерживаются политики "стратегической неопределенности" относительно того, будут ли они вмешаться военным путем, чтобы защитить Тайвань в случае китайского нападения.

Побежденное правительство Китайской Республики сбежало на Тайвань в 1949 году, проиграв гражданскую войну с коммунистами, создавшими Китайскую Народную Республику.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай и Япония создадут горячую линию для обсуждения вопросов обороны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-warns-drastic-measures-if-taiwan-provokes-independence-2021-12-29/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!