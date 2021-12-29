Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости

Китай будет предпринимать "решительные меры", если Тайвань сделает шаги к независимости. Такое заявление сделал представитель Пекина в среду 29 декабря, добавив, что провокации и вмешательства извне Тайваня могут усилиться в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Люди с флагами Тайваня - фото из открытых источников

Китай утверждает, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, поэтому за последние два года усилило военное и дипломатическое давление, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет, разжигая гнев в Тайбэе и беспокойство в Вашингтоне.

Китай был готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем, но будет действовать радикально, если любые красные линии независимости будут пересечены, сказал на брифинге для СМИ Ма Сяогуан, спикер Управления по делам Тайваня.

"Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже прорвут любую красную линию, нам придется принять радикальные меры", — сказал Ма.

Тайвань стал ключевым фактором напряженных отношений между Китаем и Соединенными Штатами, важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия для острова, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.

Ма сказал, что провокации сил, выступающих за независимость, и "внешнее вмешательство" могут стать более "острыми и интенсивными" в ближайшие месяцы.

"В следующем году ситуация в Тайванском проливе станет более сложной и серьезной", – сказал Ма.

Пекин в течение последних месяцев отправлял неоднократные воздушные миссии над Тайваньским проливом, чтобы оказывать давление на Тайвань. В Тайване заявили, что не поддадутся угрозам.

Хотя Соединенные Штаты признают только один Китай, по закону они обязаны предоставить Тайваню средства для самообороны, и долгое время придерживаются политики "стратегической неопределенности" относительно того, будут ли они вмешаться военным путем, чтобы защитить Тайвань в случае китайского нападения.

Побежденное правительство Китайской Республики сбежало на Тайвань в 1949 году, проиграв гражданскую войну с коммунистами, создавшими Китайскую Народную Республику.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай и Япония создадут горячую линию для обсуждения вопросов обороны.

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