Китай предупреждает о катастрофе для человечества по сценарию "Терминатора"

Китай предостерег мир от неконтролируемого использования искусственного интеллекта в военных целях. Спикер Министерства обороны Китая Цзян Бинь заявил, что это может привести к сценарию, подобному культовому фильму "Терминатор", где технологии на основе ИИ выходят из-под контроля человека.

Китай предупредил о сценарии "Терминатора" из-за военного ИИ. Кадр из фильма "Терминатор"

Спикер МИД КНР Цзян Бинь на брифинге прокомментировал сообщение СМИ о применении американскими военными систем искусственного интеллекта для определения целей во время операций в Иране. По его словам, это может иметь "катастрофические" последствия для будущего человечества.

" Неограниченное применение ИИ в военных целях… и то, что алгоритмам разрешено выбирать, кто должен жить, а кто умереть, не только размывает применяемые на войне этические и ответственные нормы, но и может привести к потере контроля над технологиями, вплоть до воплощения в жизнь катастрофического сценария американского фильма "Терминатор"", – сказал Цзян.

По его словам, Пекин выступает против использования новейших технологий для достижения военного превосходства или давления на другие государства. Китай также призвал создать международную систему регулирования искусственного интеллекта под эгидой ООН, которая позволит контролировать риски и обеспечить безопасное развитие технологий.

Отметим, что американские разведывательные службы и союзники США считают, что Китай активно интегрирует технологии ИИ в собственные системы вооружения. Именно поэтому ранее Вашингтон ввел ограничения на продажу Китая передовых микрочипов, необходимых для развития искусственного интеллекта.

По данным The Washington Post, американские военные использовали цифровую платформу Maven Smart System, работающую на основе моделей искусственного интеллекта Claude, для анализа разведданных и определения приоритетных целей во время операций против Ирана. Система помогает обрабатывать большие объемы информации и быстрее планировать удары.

