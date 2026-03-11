Китай пригрозив прямим ударом по Японії: що відбувається

Між Китаєм і Японією зростає напруженість після рішення Токіо розгорнути власні далекобійні ракети. У Пекіні заявили, що такі кроки можуть становити загрозу для регіональної безпеки та призвести до військової відповіді Китаю.

Речник Міноборони КНР Цзян Бінь. Фото: Global Times

Речник міністерства оборони Китаю Цзян Бінь заявив, що Японія відходить від післявоєнної політики пацифізму та рухається у напрямку ремілітаризації. За його словами, праві політичні сили в країні намагаються змінити пацифістську конституцію, переглянути ключові документи у сфері безпеки та відмовитися від так званих трьох неядерних принципів.

Особливе занепокоєння Пекіна викликало розгортання японських ракет великої дальності. Китайська сторона вважає, що нове озброєння, здатне вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів, виходить за межі суто оборонної стратегії Японії.

"Повернення до свого войовничого та мілітаристського минулого веде нікуди, крім самознищення. Якщо японська сторона наважиться застосувати силу для порушення суверенітету та безпеки Китаю, вона отримає лише прямий удар і зазнає ще більшої та неминучої поразки", — заявив Бінь.

За інформацією ABC News, 9 березня Японія розпочала розгортання першої партії модернізованих ракет Type-12. Пускові установки вже доставили до військового табору Кемп Кенґун у префектурі Кумамото на південному заході країни. Очікується, що до кінця березня система буде повністю розгорнута. Пізніше цього року ракети планують розмістити також на базі Кемп Фудзі у префектурі Шідзуока, неподалік Токіо.

Японська влада пояснює цей крок необхідністю посилити оборону на тлі зростання напруженості в регіоні, зокрема через ситуацію навколо Тайваню та активність китайських військових у Східнокитайському морі.

