Китай попереджає про катастрофу для людства за сценарієм "Термінатора"

Китай застеріг світ від неконтрольованого використання штучного інтелекту у військових цілях. Речник Міністерства оборони Китаю Цзян Бінь заявив, що це може призвести до сценарію, подібного до культового фільму "Термінатор", де технології на основі ШІ виходять з-під контролю людини.

Китай попередив про сценарій "Термінатора" через військовий ШІ. Кадр з фільму "Термінатор"

Спікер МЗС КНР Цзян Бінь під час брифінгу прокоментував повідомлення ЗМІ про застосування американськими військовими систем штучного інтелекту для визначення цілей під час операцій в Ірані. За його словами, це може мати "катастрофічні" наслідки для майбутнього людства.

"Необмежене застосування ШІ у військових цілях… і те, що алгоритмам дозволено вибирати, хто має жити, а хто померти, не тільки розмиває етичні та відповідальні норми, що застосовуються на війні, а й може призвести до втрати контролю над технологіями, аж до втілення в життя катастрофічного сценарію американського фільму "Термінатор"", — сказав Цзян.

За його словами, Пекін виступає проти використання новітніх технологій для досягнення військової переваги або тиску на інші держави. Китай також закликав створити міжнародну систему регулювання штучного інтелекту під егідою ООН, яка дозволить контролювати ризики та забезпечити безпечний розвиток технологій.

Зауважимо, що американські розвідувальні служби та союзники США вважають, що сам Китай активно інтегрує технології ШІ у власні системи озброєння. Саме через це раніше Вашингтон запровадив обмеження на продаж Китаю передових мікрочипів, необхідних для розвитку штучного інтелекту.

За даними The Washington Post, американські військові використовували цифрову платформу Maven Smart System, що працює на основі моделей штучного інтелекту Claude, для аналізу розвідданих і визначення пріоритетних цілей під час операцій проти Ірану. Система допомагає обробляти великі обсяги інформації та швидше планувати удари.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай пригрозив прямим ударом по Японії.

Також "Коментарі" писали, що названа дата початку Третьої світової війни.