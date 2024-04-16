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Китай придумал ловушку, в которую может попасть Украина на саммите мира в Швейцарии

Китай поддерживает Россию и желает завершения войны в Украине на ее условиях. Как отметил в интервью OBOZ.UA политический аналитик Виталий Портников, у Пекина даже есть хитрый план, как заманить Киев в ловушку на саммите мира в Швейцарии

сегодня, 20:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле Пекин, комментируя войну в Украине, которую он упорно называет "кризисом", никогда не говорил, что для него есть территориальная целостность нашего государства, отмечает Виталий Портников. То есть, подчеркнул он, Китай никогда не заявлял, что Крым, Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей должны вернуться в состав Украины.

Китай придумал ловушку, в которую может попасть Украина на саммите мира в Швейцарии

Китай

А все потому, считает Портников, что Пекин питает надежду, что Украина рано или поздно все же согласится на условия России по урегулированию войны, поскольку это будет единственным путем для ее сохранения. Китай считает, что Украина вернется в сферу влияния РФ. После этого Китай будет готов к дружеским отношениям с Киевом и даже поможет в восстановлении страны после войны.

При этом, добавляет Портников, Китай рассчитывает, что Украина по этому вопросу проявит "адекватность", то есть поймет, что бывшие советские республики должны вернуться под влияние своей митрополии.

Эксперт считает, что у Китая есть хитрый план, как принудить Украину к миру на условиях России и здесь ему пригодится саммит мира, который должен состояться в Швейцарии уже в июне. Так вот, Пекин предложит на саммите "альтернативную" формулу мира, которая будет являться отражением всех требований страны-агрессора РФ. Эту формулу поддержит большинство стран Глобального юга. В этих условиях, отметил Портников, станет очевидно, что формулу мира Владимира Зеленского поддерживают только Украина и страны Запада, а весь мир считает, что прекратить войну нужно по линии разграничения. Также страны Глобального юга и Китай потребуют снять с России санкции, подчеркивая, что это условие для начала переговоров об установлении мира.

Если же этот план не сработает в Швейцарии, то у Китая есть альтернативный путь, как заставить Украину пойти на требования агрессора. По мнению Портникова, например, Пекин может организовать свой мирный саммит с большим количеством стран, чем было в Швейцарии. По задумке Китая, большинство мира продемонстрирует, что поддерживает идею немедленного прекращения войны, а не ее продолжения до тех пор, пока не будут освобождены украинские территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц побывал в Китае и рассказал о справедливом мире в Украине.




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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/najblizhchim-chasom-kitaj-i-rosiya-gotuyut-dekilka-pastok-dlya-ukraini-intervyu-z-portnikovim.htm
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