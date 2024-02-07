Китай пригласили на саммит мира по Украине: когда Пекин ответит

Власти Швейцарии предоставили приглашение Китая для участия в организованном ими глобальном саммите мира — 5-й конференции по мирному урегулированию войны на территории Украины. Саммит должен пройти в этом году.

Китай пригласили на саммит мира по Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел этой страны Игнацио Кассис, проводя брифинг в Пекине 7 февраля. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Кассис подчеркнул, что озвучил эту просьбу во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Руководитель дипломатического ведомства Поднебесной "принял к сведению приглашение". В Швейцарии ждут ответа через несколько дней.

"У Китая очень крепкие отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны", — сказал Игнацио Кассис.

Важно помнить, что Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай следит, а РФ готовится . В Пентагоне предупредили о последствиях промедления по вопросу помощи Украине. К событиям, происходящим в США вокруг выделения помощи Украине, приковано внимание Китая и России, считает представитель Пентагона. По ее словам, Пекин следит за тем, как Вашингтон поддерживаем Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ.

Также Сингх предупредила, что нужно понимать последствия, с которыми столкнутся США в случае прекращения финансирования Украины. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине и может совершить агрессивные действия в отношении стран НАТО.

Спикер Пентагона подчеркнула, что США могут заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

