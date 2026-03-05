Китай пригрозил "решительными ударами" Тайваня

Китай снова резко обострил риторику в отношении Тайваня, пообещав нанести "решительные удары" силам, выступающим за независимость острова. Об этом говорится в докладе, представленном во время сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Как пишет Reuters, в документе Пекин заявил, что намерен противостоять "сепаратистским силам" на Тайване и любому внешнему вмешательству.

"Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед большое дело воссоединения родины", — говорится в документе.

Тайвань уже много лет остается одной из главных точек напряжения в отношениях между Китаем и Западом. Пекин считает остров своей неотъемлемой территорией, тогда как власти Тайваня настаивают на собственном суверенитете.

В рамках новых планов правительство КНР также объявило об увеличении оборонного бюджета на 7% в 2026 году. Хотя это самый медленный рост расходов за последние пять лет, китайский военный бюджет все еще значительно превышает показатели большинства азиатских государств.

Лидер Китая Си Цзиньпин ранее призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая и превратить ее в армию "мирового класса" к 2027 году. По данным Центрального разведывательного управления США, китайское руководство поставило перед армией задачу быть готовой установить военный контроль над Тайванем примерно до этого срока.

