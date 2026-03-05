logo_ukra

Китай пригрозив "рішучими ударами" Тайваню

Китай заявив про готовність завдати "рішучих ударів" по тих, хто підтримує незалежність Тайваню.

5 березня 2026, 08:30
Китай знову різко загострив риторику щодо Тайваню, пообіцявши завдати "рішучих ударів" силам, які виступають за незалежність острова. Про це йдеться у доповіді, представленій під час сесії найвищого законодавчого органу країни Всекитайських зборів народних представників.

Китай пригрозив "рішучими ударами" Тайваню

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Як пише Reuters, у документі Пекін заявив, що має намір протистояти "сепаратистським силам" на Тайвані та будь-якому зовнішньому втручанню.

"Ми завдаватимемо рішучих ударів по сепаратистських силах, які виступають за так звану незалежність Тайваню, протистояти втручанню зовнішніх сил, сприятиме мирному розвитку відносин між двома берегами Тайванської протоки, просуватимемо вперед велику справу возз'єднання батьківщини", — йдеться у документі.

Тайвань уже багато років залишається однією з головних точок напруження у відносинах між Китаєм і Заходом. Пекін вважає острів своєю невід’ємною територією, тоді як влада Тайваню наполягає на власному суверенітеті.

У рамках нових планів уряд КНР також оголосив про збільшення оборонного бюджету на 7% у 2026 році. Хоча це найповільніше зростання витрат за останні п’ять років, китайський військовий бюджет усе ще значно перевищує показники більшості азійських держав.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін раніше закликав модернізувати Народно-визвольну армію Китаю та перетворити її на військо "світового класу" до 2027 року. За даними Центрального розвідувального управління США, китайське керівництво поставило перед армією завдання бути готовою встановити військовий контроль над Тайванем приблизно до цього терміну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що маневри Пекіна в небі над Тайванською протокою США розцінюють як підготовку до реального конфлікту.

Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на критику Зеленського щодо ролі КНР у війні в Україні.



Джерело: https://www.reuters.com/world/china/chinas-defence-spending-rise-7-2026-vs-72-set-2025-2026-03-05/
